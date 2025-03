Novellara-Virtus Mandrio da brividi. Fabbrico-Brescello, derby di riscatto

Sono sei gli anticipi odierni nel calcio dilettanti: per tutti fischio d’inizio fissato alle 15.

La copertina se la prende il derby in salsa reggiana d’Eccellenza tra Fabbrico (33) e Brescello/Piccardo (43). I locali sono reduci dalla sconfitta in trasferta con la Fidentina, e sono rimasti a +4 sui playout, mentre il Brescello non vince da sei turni e si è allontanato dai playoff (sono a -6). Arbitrerà l’incontro Pierfrancesco Rossi di Forlì.

Un anticipo in Prima categoria: nel girone C ecco la Virtus Libertas (46) pronta a ricevere la visita del Guastalla (39). Sfida ad alta quota: la Virtus spera di vincere per andare momentaneamente a -1 dalla capolista Virtus Correggio, mentre il Guastalla, imbattuto da cinque partite, ha nel mirino il terzo posto. Arbitro designato: Tommaso Ravaglia di Bologna.

Sono due gli appuntamenti con la Seconda categoria, entrambi nel girone D: spicca l’attesa partita tra le prime due in classifica, ovvero Novellara (46)-Virtus Mandrio (41). La capolista sogna il successo per volare via a +8, un margine non decisivo ma sicuramente importante quando mancherebbero poi sei partite. I gialloverdi puntano a riaprire i giochi, sperando di portarsi a -2 e riaprire tutto. A Fabio Saputo di Reggio Emilia il fischietto di questo incontro.

Si giocherà anche il match tra San Faustino (26) e Reggio Calcio (9). I locali vincendo andrebbero a -2 dai playoff, mentre i biancorossi sono ultimi in classifica e devono fare punti per agganciare almeno i playout. Arbitro: Edoardo Orlandini di Reggio Emilia.

Due gli antipasti anche in Terza categoria. Nel reggiano ecco lo Sporting Tre Croci (32) pronto a ospitare il Gatta (29): sfida da playoff. Arbitro: Marco Deleo di Reggio Emilia. Nel girone di Modena (B) una reggiana in campo: il Fosdondo (20) riceverà il Sanfa Calcio (28). Arbitro: Gennaro De Blasio di Finale Emilia.

Giuseppe Marotta