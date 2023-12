Novemila euro in beneficenza: distribuiti tra le associazioni

La "Festa del pane" che ogni anno viene organizzata con la Cna nell’ambito della Fiera di San Michele a Castelnovo Monti quest’anno ha devoluto in beneficenza ben 9.000 euro. La settimana scorsa i panificatori si sono trovati con gli amici della Croce Verde per una cena che è stata organizzata al ristorante Il Pontaccio a Vetto, presenti il presidente Cna Reggio Emilia, Giorgio Lugli e Iacopo Fiorentini, presidente Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, i quali hanno dato il resoconto della ‘festa del pane’. Il ricavato di novemila euro, prezioso, è stato distribuito fra le associazioni di volontariato dell’Appennino Reggiano impegnate in opere di beneficenza. Giorgio Lugli: "È motivo di grande soddisfazione essere riusciti a raccogliere questa cifra importante, ringraziamo quanti si sono impegnati per la buona riuscita della ritrovata festa". Iacopo Fiorentini: "Per noi è stata un’occasione importante, la Cna Reggio Emilia ci ha chiesto una mano e noi abbiamo risposto volentieri. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, il ricavato ci permetterà di migliorare il servizio che offriamo quotidianamente".

s. b.