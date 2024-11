Nozze da copertina alla storica villa Crocioni

Fiori d’arancio dal sapore internazionale nella storica Villa Crocioni di Albinea, in provincia di Reggio Emilia. Hanno scelto questa ambientazione per sposarsi con un rito religioso all’americana Benedicta Addoteye, ex managing editor di Vogue Italia, e il compagno Enock. E, proprio il sito italiano della famosa rivista di moda, ha dedicato un ampio servizio, corredato da una gallery di foto, a questo sì dal sapore fiabesco. Trapela dalle indiscrezioni che sono stati 140 gli invitati, provenienti da tutto il mondo, che hanno preso parte alla festa allestita in pompa magna nel parco della dimora di fine ‘800 vincolata dalla Belle Arti, che è arricchito da piante secolari e un’atmosfera che la sposa ha scelto perché "sembrava uscita direttamente dalle pagine di un libro di favole della Disney".

Un wedding party moderno e d’impatto, con tanti fiori bianchi, griffato dal make-up, fino agli allestimenti e al doppio abito – uno da principessa per il rito e uno più sexy per il ricevimento – per lei che ha sfoggiato ai piedi un prezioso paio di scarpe di Jimmy Choo.

Ad accogliere la coppia, familiari ed amici per la cena una tensostruttura illuminata che riproduce l’effetto di un cielo stellato. "Uno degli ultimi investimenti fatti", spiegano Gerardo Ciccarelli, 32 anni, che gestisce la villa insieme alla moglie Elisa Crocioni, 30 anni, pronipote del primo proprietario dell’immobile. Hanno raccolto il testimone dai genitori di Elisa che ora "fanno i nonni di nostro figlio di due anni e sono pronti a dare una mano anche per la gestione alla nuova creatura che stiamo aspettando – spiegano i diretti interessati, che aggiungono –: il 2025 sarà un anno record, abbiamo già la struttura sold out tra matrimoni, eventi privati ed aziendali".

Gli interni di questo antico e romantico chalet conservano ancora gli antichi arredi e decori, mentre dalla torre a chiocciola è possibile ammirare il panorama circostante e la vista sulla città.

Insomma… Reggio Emilia fa concorrenza e vince in fatto di stile rispetto ad altre location protagoniste di programmi televisivo in stile reality. Chissà che le colline reggiane con Villa Crocioni non siano un nuovo set da proporre con una caratura di glamour maggiore.