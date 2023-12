Nozze d’Oro di Anna e Nando

Una delle ultime uscite in pubblico di don Giuseppe Bassissi, parroco storico della Fola (il nome storico di Albinea), fu per festeggiare le Nozze d’ Oro dei coniugi Anna Corradini e Nando Pantani, residenti nella frazione di Botteghe in via Romesino. Li vediamo dopo la cerimonia presieduta da don Bassissi alla Pieve di Albinea . Dove nel vicino cimitero riposerà da oggi don Bassissi. Oltre a don Giuseppe, Anna e Nando sono stati festeggiati dallo loro numerosa famiglia, composta dai figli Domenica Raffaella, Monica, Silvia, Roberto, Patrizia e Lucia. I generi Andrea, Rocco, Gianluca, la nuora Linda e i nipoti Francesco, Stefano, Alessandro, Samuele, Sara, Martina ed Alice.

gi. fi.