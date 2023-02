"Nozze forzate? Bisogna denunciare"

"Ho voluto essere presente, assieme ai consiglieri comunali Cinzia Ruozzi, Paola Ferretti, Fabiana Montanari e Giuliano Ferrari, per far capire che le istituzioni ci sono di fronte ad un processo di questa portata".

Ci tiene a spiegare la sua presenza e quella dei suoi colleghi, la consigliera comunale del Pd Marwa Mahmoud, venerdì nell’aula di Corte d’Assise dove è iniziato il processo per l’omicidio di Saman Abbas: "Abbiamo votato in Consiglio Comunale un ordine del giorno – spiega – in cui si sono impegnate le istituzioni ad essere presenti in un momento tanto significativo. E’ un impegno a presidiare un fronte decisivo della nostra società non solo perché quello che riguarda la tragica vicenda di Saman ha un connotato territoriale, ma anche perché, questa ha fattualmente varcato i confini della provincia reggiana, diventando un caso nazionale". "Non ci sottraiamo al nostro ruolo pubblico – prosegue -. Soprattutto vogliamo mandare un messaggio a coloro che sono ‘in ascolto’ e che ci vedono come un punto di riferimento: Reggio è terra di libertà, qualsiasi ragazza o, perché no?, ragazzo vittima di un caso di matrimonio forzato o sottoposto a costrizione fisica o psicologica deve sapere che noi, istituzioni, ci siamo e siamo pronti a fare la nostra parte. Non bisogna esitare a segnalare, a denunciare, ad abbandonare qualsiasi esitazione e agire".

SI è parlato di processo ‘spartiacque’, secondo Mahmoud la ragione è chiara: "Rispetto a eclatanti casi di femminicidio avvenuti negli anni precedenti, in questo vi è un’attenzione mediatica e un focus a livello nazionale senza precedenti. La speranza è che anche grazie a una vicenda processuale così impattante per tutti noi, non si debba più dover parlare di un altro femminicidio come quello subito da Saman. Ovviamente, nel rispetto totale della verità processuale che scaturirà dal dibattimento che si è aperto venerdì".

"Probabilmente prima c’era un certo timore da parte della politica, anche da parte del Pd, di non voler essere tacciata di relativismo culturale se non di razzismo – conclude Marwa Mahmoud -. Ma oggi bisogna fare i conti con la realtà: bisogna lavorare, tutti assieme, per prevenire ogni forma di violenza maschile sulle donne, soprattutto quelle che si trovano in condizioni di forte vulnerabilità, non solo per questioni di arretratezza culturale, ma anche per ragioni socio-economiche".

Ni. bo.