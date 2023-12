Le altre nozze forzate: dopo una settimana padre e matrigna senza braccialetto elettronico

Reggio Emilia, 29 dicembre 2023 – Hanno finora trascorso una settimana senza il braccialetto elettronico, che era stato prescritto loro il 21 dicembre, come misura cautelare, dal giudice delle indagini preliminari Silvia Guareschi. Parliamo dei genitori di una 20enne pakistana, la cui storia sembra assomigliare a quella della connazionale Saman Abbas, uccisa il primo maggio 2021. Oltre allo stesso paese, Novellara, in cui le loro vicende si dipanano, appaiono molti i punti comuni emersi dall’indagine dei carabinieri: la vita chiusa in casa e le nozze combinate.

La 20enne sarebbe stata costretta a sposarsi a distanza nel novembre 2021 con un cugino, da lei mai conosciuto. Poi ha confidato ai servizi sociali che il padre le avrebbe prospettato un viaggio in Pakistan, probabilmente per celebrare il matrimonio in presenza.

Alla ragazza, che si era opposta, il genitore avrebbe rivolto una pesante minaccia: "Se non ti sposi farai la fine di Saman". Il 52enne e la moglie 37enne (matrigna della ragazza) sono indagati per maltrattamenti; l’uomo anche per costrizione al matrimonio.

Il pm Giulia Galfano ha chiesto e ottenuto il divieto di avvicinamento alla ragazza e di comunicazione con lei; il gip Guareschi ha anche disposto, prima di Natale, i braccialetti elettronici. I due indagati sono comparsi ieri mattina davanti al giudice Andrea Rat per l’interrogatorio di garanzia: la coppia, difesa dall’avvocato Franco Beretti (in sostituzione di Mario Di Frenna), ha scelto di non rispondere.

Finita l’udienza, è stato lo stesso 52enne a rimarcare che non era ancora stato applicato il dispositivo, fatto per il quale il gip Rat ha raccomandato che si tenessero a disposizione dei carabinieri. Abbiamo chiesto come sia possibile la mancanza del dispositivo, a fronte della necessità di garantire la protezione: ora la 20enne si trova in comunità protetta e segreta, ma a ieri gli spostamenti dei genitori non erano ancora monitorabili, diversamente da quanto disposto dal gip Guareschi.

Dall’Arma spiegano che ai carabinieri spetta eseguire la misura cautelare, ma l’applicazione dei braccialetti dipende dalla società telefonica che li gestisce, e di solito necessita di qualche giorno di attesa, situazione che si è verificata anche stavolta, oltretutto in coincidenza con le feste natalizie.

Storicamente risulta in Italia anche una carenza dei dispositivi. Abbiamo domandato alla polizia di Stato numeri e informazioni. Nella questura reggiana, suddivisi tra divisione Anticrimine, ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico e Squadra mobile, sono attivi 20 braccialetti elettronici. È in vigore una suddivisione dei compiti: chi indossa il dispositivo e abita in città viene seguito dalla polizia di Stato, chi risiede in provincia dai carabinieri.

Come prassi, emerge che dopo l’emissione della misura cautelare, le forze dell’ordine devono rivolgersi alla società-gestore, che le ricontatta dopo qualche giorno. Ieri abbiamo raggiunto i genitori della 20enne all’uscita dal tribunale: la coppia ha preferito non rilasciare dichiarazioni. "Appaiono sereni", afferma l’avvocato Beretti. La difesa intende approfondire la situazione, rispetto alla quale il giorno prima i genitori hanno invitato la magistratura a non sovrapporre per forza la loro storia a quella della famiglia Abbas.