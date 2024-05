Nube di cloro, sale il numero degli intossicati

Sale ulteriormente il numero degli intossicati dalla ’nube’ che giovedì mattina si è sprigionata per un presunto errore nell’operazione di scarico avvenuta nel deposito dell’acido solforico in uso al centro Le Piscine di Guastalla. Alle oltre 120 persone (che risultano registrate dai documenti dell’Azienda Usl sul numero di pazienti trattati e visitati negli ospedali di Guastalla, Reggio e Montecchio), si aggiungono altri individui che hanno avvertito malessere generale in un momento successivo. Come accaduto a una ragazza che verso le 10 si è recata alle scuole superiori di via Sacco e Vanzetti per riportare a casa la sorella, tra le persone lievemente intossicate. Ma verso mezzogiorno, mentre si trovava a fare spese in centro a Guastalla, a sua volta ha manifestato fastidio alla gola e difficoltà respiratoria. In piazza della Repubblica è stata raggiunta dall’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, l’unica rimasta disponibile sul territorio, con gli altri equipaggi impegnati per l’emergenza nella zona scolastica. La ragazza è stata visitata, trattata con dose di ossigeno e poi dimessa sul posto, quando ha dato segni di ripresa.

E non si tratta dell’unico caso di malore, con sintomi di intossicazione, che si è avuto giovedì scorso, coinvolgendo persone che in mattinata avevano raggiunto loro familiari nella zona scolastica. In quei casi, nell’eventualità di un trasferimento in ospedale, con i pronto soccorso già saturi a Guastalla, Reggio e Montecchio, l’indicazione era quella di trasportare i pazienti all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, nel Cremonese. Per fortuna sembra che questa eventualità sia stata evitata. Intanto, mentre diventa sempre più chiara la dinamica di quanto accaduto giovedì mattina, si stanno concludendo gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica reggiana, con il magistrato di turno, Dario Chiari, che ha aperto un fascicolo d’indagine – come riportato ieri dal Carlino – ipotizzando il reato di lesioni personali colpose. E il plauso continua ad arrivare dai cittadini agli operatori di Croce rossa, in campo oltre cinquanta volontari e dipendenti. "Ringraziamo forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale Ausl che con noi – dicono dalla Cri guastallese – hanno gestito l’emergenza nel migliore dei modi. Un ringraziamento anche a tutti i nostri volontari, arrivati anche da altre sedi".

Antonio Lecci