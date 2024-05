Nube tossica nelle scuole a Guastalla, indagini per lesioni colpose. Dissequestrata l’area piscine

Guastalla (Reggio Emilia), 11 maggio 2024 – Mancano solo conferme dagli esiti degli accertamenti di laboratorio di Arpae e poi potrà essere chiarita la causa della nube di cloro che l’altra mattina ha provocato l’intossicazione di oltre 120 persone, in gran parte studenti degli istituti superiori Russell e Carrara di Guastalla.

Come da prassi in questi casi, su quanto accaduto è stato aperto un fascicolo d’indagine della Procura della Repubblica, con le indagini svolte da carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e Arpae coordinate dal sostituto procuratore Dario Chiari. L’ipotesi per ora è quella di lesioni personali colpose.

Secondo quanto emerso finora, ci sarebbe stato un errore nel caricamento di un contenitore sul camion del rifornimento destinato agli impianti del Centro Le Piscine di Guastalla. In pratica, il grosso recipiente che doveva contenere acido solforico, destinato a riempire i contenitori di simile acido presenti nel deposito di servizio, all’interno avrebbe avuto dell’ipoclorito, disinfettante delle acque di piscina. Dunque, al momento del travaso, all’acido solforico presente in fondo a uno dei contenitori non si sarebbe aggiunta simile sostanza, ma l’ipoclorito, provocando la miscela che ha fatto sprigionare la "nube".

Dopo sopralluoghi anche alla parte di struttura "invernale", con impianto autonomo rispetto alle vasche estive all’aperto, il Centro Le Piscine è tornato agibile. E dopo i controlli, proseguiti durante la notte con costanti passaggi dei vigili del fuoco a monitorare l’aria, di fronte a valori inquinanti pari a zero, tutta la zona è stata dissequestrata, coi recipienti di acqua clorata che ieri erano già pronti per essere smaltiti. Intanto, a parte pochi casi, quasi tutti gli studenti e insegnanti ieri sono tornati regolarmente a scuola. Anche coloro che si erano ritrovati con alcuni giorni di prognosi a referto, hanno deciso di riprendere l’attività: come studenti o docenti. Poche le assenze nelle aule degli istituti Russell e Carrara. Dove l’evacuazione d’emergenza di giovedì mattina è tecnicamente riuscita, senza intoppi, grazie anche alle periodiche simulazioni che preparano ragazzi e docenti a queste situazioni. Intanto, i vertici dell’Azienda Usl reggiana hanno voluto ringraziare pubblicamente gli operatori sanitari che hanno operato nell’emergenza, attivando in breve tempo un Posto Medico Avanzato nel cortile.