Nubifragio a Reggio Emilia: allagamenti e smottamenti in Appennino e Val d’Enza

Reggio Emilia, 24 giugno 2024 – Allagamenti e smottamenti causati dal maltempo – che proseguirà anche domani – di queste ore stanno causando tanti disagi sull’Appennino reggiano (video), così come nel Modenese e Bolognese.

Forte maltempo in provincia di Reggio Emilia: strade interrotte e tanti danni

In località Lupazzo, nel comune di Toano, ci sono dieci case isolate per smottamento di detriti su strada: gli abitanti sono stati messi in sicurezza anche i carabinieri sul posto. In corso il ripristino della sede stradale.

A Ponte Secchia di Cerredolo, sempre nel comune di Toano, all'inizio della provinciale 19 si è purtroppo riprodotta la stessa situazione dello scorso anno: attualmente la strada è stata a lungo chiusa e il traffico deviato sulla sp 90 per Cavola, poi sulla sp 8 per Toano e Cerredolo per rientrare sulla sp 486R. Squadre della Provincia hanno lavorato per il ripristino in giornata della strada.

Alla frazione Gatta di Castelnovo Monti un torrente sta per esondare: sul posto vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri forestali e carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti: è stato abbattuto un piccolo ponticello che ostruiva flusso torrente. Al momento non ci sono case isolate. Evacuate persone dalla sede stradale e chiusura al traffico della strada.

Problemi anche a Carpineti nella zona industriale e a Baiso, dove era in corso il consolidamento della vecchia frana.