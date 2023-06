Nubifragio oggi Reggio Emilia, esondato torrente a Gatta e il Secchia cresce di un metro

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 7 giugno 2023 – Non c'è tregua per l'Appennino reggiano. Una “bomba d’acqua”, la terza in pochi giorni dopo le due che hanno sconvolto nei giorni scorsi il territorio di Baiso, ha colpito stavolta la zona di Gatta (video) di Castelnovo Monti e Cigarello di Carpineti. Arpae e la Protezione Civile avevano infatti diramato l’allerta meteo per oggi, 7 giugno, estesa anche alla giornata di domani, 8 giugno.

Allagamenti a Gatta

Danni a Gatta

A Gatta il torrente Spirola è uscito dal suo corso e ha allagato la strada (video) e il piano terra di alcune abitazioni. In serata sono state riaperte alcune strade comunali dirette verso località secondarie. La circolazione è stata ripristinata. Allagati anche i cortili delle case poco prima dell'arrivo alla foce del Secchia: il livello del fiume è cresciuto di quasi in metro in località Ponte Cavola. Nella parte bassa del paese allagati piazzali e orti. Fortunatamente non si sono registrati feriti e non è stato necessario evacuare alcuna abitazione.

La circolazione stradale era stata interrotta a causa di fango e detriti. Ma l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Reggio Emilia e del personale tecnico del Comune di Castelnovo nè Monti ha consentito di riaprire la viabilità, provvedendo a rimuovere gli ostacoli. I danni sono in corso di quantificazione. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Castelnovo nè Monti e di Carpineti nonché i carabinieri forestali e la polizia locale.

Allagamenti a Carpineti

Allagata anche la stalla della Latteria del Fornacione a Felina di Castelnovo Monti, danni e fango nelle strade di Felina, Casale di Bismantova e altre frazioni della zona. Danni anche a Cigarello di Carpineti, dove è uscito dal suo corso il Tresinaro. Allagati campi e strade vicino alle abitazioni.

Riaperta strada nel Modenese

Maltempo anche sull’Appennino Modenese. Chiusa (e poi riaperta) a causa dei danni da maltempo la strada provinciale 34 a Castelluccio di Montese: una 'bomba d'acqua’ ha provocato lo smottamento del terreno a monte della strada, con l'allagamento della sede viaria.