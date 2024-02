Nubilaria-Basketreggio. Il derby apre le danze

E’ il derby tra Nubilaria (8) e Basketreggio (12) ad aprire alle 21,15 il programma della terza di ritorno di Divisione Regionale 1.

Una gara che vale parecchio per entrambe le contendenti: i padroni di casa, confinati in penultima posizione, confidano nel fattore campo per provare a risalire la china, mentre gli ospiti, galvanizzati dal successo dopo 2 overtime contro la capolista Audace Bombers Bologna, vogliono dimostrare quella continuità di rendimento che finora è sempre mancata.

Alle 21,30 tocca invece al Basket Jolly (18), impegnato in via Primo Maggio nella sfida casalinga ai Giardini Margherita (24), secondi della classe: il turno di riposo ha permesso alla squadra di Gibertoni di recuperare energie, fisiche e mentali, dopo un periodo decisamente intenso, potendosi così giocare ad armi pari la sfida ad una delle squadre più quotate del raggruppamento, guidata dall’esperta guardia Fabbri (10,7 punti di media).