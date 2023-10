Nuccini racconta ’Dummy’, album d’esordio dei Portishead

Un nuovo progetto dell’associazione "Idee di gomma" di Correggio. Si intitola "Vinili" e serve a conoscere meglio l’ascolto di grandi "classici moderni", in compagnia di musicisti ed esperti nel settore. Stasera alle 21 si comincia con Corrado Nuccini (foto), cantante e chitarrista, fondatore dei "Giardini di Mirò", che racconta "Dummy", l’album d’esordio della band inglese Portishead. Con lui, nella sede di "Idee di gomma", in via del Carmine 5 a Correggio, tra giradischi e vinili, ci sarà anche Chiara Ugosetti, dj ed esploratrice musicale. Non si tratta di un concerto, quanto invece di una chiacchierata sulla musica che parte da un’esperienza di ascolto condiviso di alcune tracce dell’album per poi approfondire il contesto storico e sociale, la scena musicale dell’epoca, oltre a un genere e uno stile che hanno influenzato le successive generazioni. La rassegna "Vinili" prosegue la serata del 25 ottobre con Rodrigo d’Erasmo, che racconterà l’album "Pink Moon" di Nick Drake e il 26 novembre con un ospite a sorpresa che farà ascoltare "Sea Change" di Beck. Ingresso a 2 euro con tessera Arci.

a.le.