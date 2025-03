Numeri da record al Ct Albinea

Numeri da record per le Prequalificazioni di IV categoria agli Internazionali d’Italia. Ben 370 gli iscritti e 275 gli incontri disputati nella manifestazione andata in scena al Circolo Tennis Albinea, valevole pure come campionato provinciale indoor di categoria.

Nel singolare femminile s’impone la giovane Micol Taddei (San Biagio Castelnovo Sotto) grazie al 6-2, 6-0 a Sofia Ceccardi (CT Casalgrande); in quello maschile è un’altra giovane promessa reggiana, Marco Montorsi (Sportissima Scandiano), a regolare in finale il compagno di squadra Luca Zannini con un duplice 6-2.

Affermazione scandianese anche nel doppio maschile, con lo stesso Zannini, in coppia con Luca Silingardi, che piega 6-2, 6-3 la coppia del CT La Rocca Novellara composta da Andrea Dario e Walter Zini; va ad Albinea, invece, il doppio femminile, con Stefania Corradini-Vittoria Menzà che superano nel match decisivo Silvia Cairoli-Francesca Maccari per 6-2, 6-4.

Nei non classificati, il titolo femminile va a Serena Riccio (CT Cavriago) col 6-2, 6-0 a Barbara Vezzani (CT Albinea); quello maschile, invece, è appannaggio di Mattia Rondanini (CT Albinea), che supera 6-2, 6-4 Riccardo Motti (Terre Matildiche).