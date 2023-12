Numeri di fuoco. Oltre 4.500 interventi urgenti in un anno. Grazie a mille eroi

Oltre 4.500 interventi urgenti, 2.900 servizi di prevenzione incendi per mille lavoratori e volontari impiegati. Sono i numeri del 2023 del comando dei vigili del fuoco reggiani, sempre in prima linea. E sempre con una protezione speciale, quella di Santa Barbara. Ieri si sono svolte le celebrazioni della patrona dei pompieri.

In mattinata, nella caserma di via della Canalina vi è stato come di consueto il momento più toccante con la deposizione della corona floreale alla lapide dei caduti. Hanno preso parte il comandante Antonio Annecchini, il cappellano Don Emanuele Sica ed il presidente dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, Otello Pedroni. A seguire, nella Basilica della Ghiara, si è tenuta la celebrazione liturgica presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi e col coro della polizia locale. Presenti le autorità locali civili e militari, oltre a una folta rappresentanza di personale dei vigili del fuoco in servizio (anche con due cani da soccorso speciali che hanno presenziato alla cerimonia) ed in pensione.

Al termine della celebrazione religiosa nel chiostro della Ghiara vi è stata la consegna delle onorificenze al personale che si è contraddistinto per lodevole servizio e per meriti straordinari durante gli interventi di soccorso. Il comandante Annecchini nel saluto ai presenti ha ricordato il notevole impegno profuso dal Comando di Reggio durante l’emergenza alluvionale in Romagna. Inoltre, ha rivolto un ringraziamento particolare al Sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, per il contributo cruciale fornito per l’apertura del presidio rurale di Villa Minozzo, sede strategica per il contrasto al rischio d’incendio boschivo nella zona appenninica della provincia. La cerimonia è stata accompagnata anche da una mostra di automezzi sul sagrato della Ghiara, e di cimeli storici all’interno dei Chiostri.

Daniele Petrone