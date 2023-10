Nuova ambulanza alla Croce rossa a Correggio: regalo di un benefattore anonimo

Festa con volontari, cittadini e autorità, domenica mattina in piazza San Quirino a Correggio, per l’inaugurazione di una nuova ambulanza donata da un generoso benefattore – che ha voluto restare anonimo al pubblico – nel ricordo dell’imprenditore Giulio Veroni e della compagna Luisa. C’erano anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio locale, dell’Azienda Usl e tanti volontari Cri. Si è svolta pure la consegna dei riconoscimenti dei volontari veterani, dagli otto ai 40 anni di servizio. A completamento della mattinata, si è svolta un’assemblea su formazione, sicurezza stradale, automedica, consorzio dei comitati Cri, rinnovo convenzione Ausl. Dal Comune è stato inoltre confermato l’impegno per la nuova sede della Croce rossa correggese, che dovrebbe trovare posto nell’ex sede della Centrale Eva, collegata alla ex Encor, in via Pio La Torre.