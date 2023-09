Nuova auto elettrica Auser a Luzzara: ecco la Dacia Sprint

L’amministrazione comunale di Luzzara ha dato in dotazione all’Auser locale un’auto elettrica, una Dacia Sprint, per la consegna dei pasti a domicilio agli anziani e ai non autosufficienti, servizio svolto in convenzione con l’ente locale. Il veicolo è stato acquistato grazie alla partecipazione a un bando regionale per la sostituzione dei veicoli obsoleti dei Comuni, che ha finanziato il 75% del costo, a fronte di una rottamazione, mentre il 25% dell’importo necessario proviene da donazioni di privati. Il sindaco Elisabetta Sottili nei mesi scorsi aveva partecipato a una serie di incontri organizzati dalla vicepresidente della Regione, Irene Priolo, sul Piano Aria Integrato Regionale, all’interno del quale si colloca l’iniziativa del bando. "Grazie al supporto di fondi regionali – commenta Sottili – possiamo essere protagonisti della transizione ecologica: contribuiremo a ridurre l’inquinamento e potremo inoltre beneficiare del risparmio sulle spese di gestione del mezzo. Ringraziamo anche i donatori, oltre ai volontari Auser che garantiscono il servizio per 365 giorni l’anno".