Nuova auto per trasporto anziani

È stata inaugurata a Fabbrico la nuova auto per il trasporto sociale di anziani e persone in difficoltà, grazie all’impegno del gruppo di volontariato Primavera e del Comune. L’auto è stata ottenuta grazie a una generosa donazione di Fabio Mazzali, destinata appunto ai trasporti per persone con necessità. E non si tratta del primo simile gesto, visto che Mazzali già in passato aveva donato un’autovettura al Comune. Solo nell’anno 2022 sono stati effettuati 344 viaggi per 15 mila km.

Il sindaco Roberto Ferrari e il presidente del gruppo Primavera, Ermes Vezzani, hanno ringraziato la famiglia Mazzali che con generosità e altruismo ha voluto ancora una volta lasciare un segno importante nella comunità. Un dono al Comune ma soprattutto un regalo che Mazzali ha fatto a tutti i cittadini e in particolare ai più bisognosi.