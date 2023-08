Nuova bagarre sul Conad Ma il progetto è già ridotto

Consumo di suolo, eventuali problemi di traffico e ricadute sul commercio in città. Sono le questioni destinate a rinfocolare il dibattito pubblico dopo che è riemersa la notizia dell’apertura di un nuovo supermercato Conad a Ospizio: un progetto che in realtà è in ballo da anni, ma che ora potrebbe diventare uno degli argomenti al centro della campagna elettorale per le amministrative. In passato sollevò polemiche il progetto di un altro store, della stessa catena, in via Luxemburg. Sul progetto Ospizio, Rec (Reggio Emilia in Comune) ha già puntato il dito. E ora si aggiunge anche la critica del consigliere Dario De Lucia (Coalizione civica): sulla delibera di giunta, datata 27 luglio, rileva come "non sia stata data neanche una comunicazione d’aula" in Sala Tricolore. La novità emerge dalla variante al Programma di riqualificazione urbana denominato ‘Pru Ip-6 Ospizio’, dove una volta sorgeva la casa di riposo, poi demolita. Si tratta di una storia di lungo corso: già nel Prg del 2001 l’area era stata individuata per una rigenerazione. L’iter istruttorio per la variante non fu completato perché Crea, la società esecutrice, non manifestò più interesse. Nel marzo 2015 subentrò Conad Centro Nord, che aveva acquistato parte dell’area diventando nuovo soggetto attuatore e quindi doveva farsi carico degli obblighi previsti dalla convenzione del Pru. Il mese successivo in Sala del Tricolore fu approvata la prima variante al Poc (Piano operativo comunale), che modificò il Pru Ospizio per ridurne capacità edificatoria e potervi insediare anche funzioni di servizio, oltreché attività terziarie e di commercio. Nel novembre 2015 Conad chiese una nuova variante, rispetto alla quale furono chieste alcune modifiche e integrazioni. Nell’ottobre 2016 il gruppo di lavoro si riunì per la proposta del verde fuori comparto avanzata dal Comune, cioè 760 nuovi alberi da piantumare, con onere a carico di Conad. Nel novembre 2016 si decise di non realizzare gli alloggi di edilizia residenziale sociale, destinando l’area a verde pubblico e usando la somma versata dal soggetto attuatore per opere pubbliche legate alla scuola dell’infanzia La Villetta e al rione Don Pasquino Borghi, Nel 2020 alcuni soggetti attuatori di Pua compresi nel Poc 2014-2019, contestarono davanti alla giustizia amministrativa l’illegittimità della norma secondo cui, scaduto il termine, diventavano inefficaci le previsioni del Poc non attuate. I ricorrenti vinsero al Tar e poi il Consiglio di Stato respinse la domanda del Comune di sospendere l’esecutività delle sentenze impugnate. Nel novembre 2022 il Comune ha dunque avvertito Conad dell’intenzione di riattivare il procedimento per adottare la variante. Poi è emersa anche l’esigenza di insediare un ulteriore spazio costituito da un’unità immobiliare di 400 metri quadrati, che sarà destinata a Casa della comunità e sarà adiacente a quelle - oggetto di cessione gratuita -che accoglieranno la bublioteca di quartiere e il polo dei servizi territoriali. La nuova configurazione della variante Ospizio, si rimarca nella delibera, "prevede l’abbattimento di una quota consistente di superficie rispetto a quanto precedentemente approvato".

Alessandra Codeluppi