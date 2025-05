Nuova cartellonistica al parco Lavezza. "Sempre più accogliente"

Nuova cartellonistica al parco Lavezza. Il parco Lavezza ad Albinea è un’area verde dotata di strutture per giocare, di spazi per organizzare feste ed eventi o anche semplicemente per le passeggiate. "E’ un luogo bellissimo in cui trascorrere il tempo, ma proprio per questo motivo chi lo frequenta deve rispettare sia l’area che le persone che vi abitano accanto", dicono dal Comune di Albinea. "Rispetto, divertimento e comunità" sono le tre parole chiave che compaiono nei cartelli installati dall’amministrazione alcuni giorni fa. In questa segnaletica sono esplicitate poche semplici regole per coloro che scelgono il parco per passare il loro tempo. "Si tratta di norme che rappresentano la base del vivere civile e puntano a tutelare l’ambiente e i residenti della zona all’insegna del fatto che il parco sia di tutti e quindi debba essere rispettato", spiegano dal Comune.

E’ vietato entrare nell’area verde con mezzi a motore: motorini e velocipedi. Viene chiesto il rispetto degli alberi, per il torrente Lavezza, per gli arredi (giochi, panchine e infrastrutture). Viene anche normato l’utilizzo del playground artistico con i seguenti orari: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 23. Viene ribadito il divieto di gettare rifiuti a terra e viene chiesto il rispetto degli orari di riposo e in essi evitare rumori molesti. L’amministrazione ha dunque installato alcuni cartelli con le regole del vivere civile.

m. b.