Nuova casa della comunità. L’inaugurazione a gennaio

È stata annunciata per l’11 gennaio l’inaugurazione della nuova casa della comunità, in centro a Castelnovo Sotto. Come anticipato nei giorni scorsi dal Carlino, la struttura di via della Conciliazione ha ormai esaurito il periodo di cantiere per la profonda ristrutturazione. Lavori che dovevano terminare nei mesi scorsi, con la casa della comunità da aprire entro inizio autunno. Ma alcuni ritardi hanno provocato uno slittamento delle scadenze. Non si è riusciti ad allestire l’apertura entro fine anno, con il simbolico taglio del nastro previsto per l’11 gennaio.

Come già noto, l’edificio accoglierà al piano terra gli uffici del Cup e del Saub, mentre al piano superiore si troveranno gli ambulatori polispecialistici. Un piano più su sono previsti gli ambulatori dei medici di base e dei pediatri di libera scelta. All’inaugurazione della casa della comunità, oltre alle autorità comunali, è atteso pure il neo presidente della Regione, Michele De Pascale. Il rinnovato edificio, situato in centro al paese, è di proprietà dell’Azienda Usl e in passato aveva accolto gli spazi del vecchio ospedale, per poi diventare sede di poliambulatori. Tutte attività che nell’estate di quattro anni fa erano state trasferite altrove per consentire l’attività del cantiere, grazie a risorse arrivate dal Pnrr, potendo così realizzare interventi di adeguamento sismico e di ristrutturazione generale, per un costo di oltre due milioni di euro. L’edificio di Castelnovo Sotto è destinato anche ad accogliere sedi di associazioni del volontariato locale legate ad attività di assistenza.

Antonio Lecci