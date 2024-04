Nuova casa per gli scout Cngei: "Aiutateci con delle donazioni"

Un’importante novità coinvolge l’Associazione Scout Cngei della sezione di Reggio che compie un passo epocale nella sua storia. L’associazione scout, presente sul territorio reggiano fin dal 1915, a gennaio 2024 ha formalizzato l’acquisto di un immobile che diventerà la casa della sezione, un momento di grande importanza che segna l’inizio di un nuovo capitolo per gli scout.

Situata in via Leonardo da Vinci nelle immediate vicinanze del Parco Baden Powell (il fondatore del movimento Scout), la struttura scelta per ospitare l’associazione vorrà rappresentare un punto di incontro per gli scout e la comunità locale. Infatti, l’ex scuola dell’infanzia sarà trasformata in un luogo vivo e dinamico, pronto ad accogliere non solo le attività scout, ma anche altre realtà associative del territorio attraverso la realizzazione di uno spazio polivalente. È un progetto che mira alla condivisione e all’inclusione territoriale, valori cardine del movimento scout. Ma non finisce qui. Guardando al futuro con speranza e determinazione, l’associazione ha progettato anche la realizzazione di uno spazio in cui accogliere piccoli gruppi scout di passaggio che potranno trovare riparo e sostegno durante le loro avventure. È un gesto di solidarietà e apertura, un modo per estendere i valori scout al di là dei confini dell’Associazione. Naturalmente, per rendere tutto ciò possibile, occorrerà un lavoro di squadra. La struttura dovrà essere adattata e resa funzionale alle esigenze dell’associazione. Proprio per questo ieri è stata aperta ufficialmente una campagna di crowdfunding, dando la possibilità a chiunque voglia contribuire a realizzare questo sogno di dare partecipare alla realizzazione di questo sogno.

Per maggiori informazioni su come partecipare e sulle varie modalità di contributo, si invita a visitare il sito web www.scoutcngei.re.it e i profili sui social network dell’associazione. È grazie al sostegno della comunità che questo sogno potrà diventare realtà, e l’associazione non vede l’ora di condividere con tutti ogni passo di questo entusiasmante viaggio.