Nuova chiusura per la Sp 46

Nuovi disagi in vista per chi viaggia nella Bassa, in particolare fra Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo. Dal primo marzo, infatti, è prevista la ripresa dei lavori sulla Provinciale 46 fra Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo, con nuova chiusura della strada al traffico, ad eccezione del passaggio di residenti e autorizzati. La viabilità viene deviata tra Rio Saliceto, Campagnola, Novellara, Bettolino e Fabbrico (e viceversa), fino al termine degli interventi del secondo lotto (su un totale di cinque), per un costo complessivo di 3,2 milioni di euro per poter mettere in sicurezza quest’arteria viaria pensata e realizzata decine di anni fa per volumi di passaggio e veicoli decisamente differenti da quelli attuali, per di più costruita su un argine, e quindi particolarmente soggetta ad avvallamenti e facili cedimenti.

Questo cantiere, suddiviso in due fasi, ha previsto prima il tombamento di un piccolo canale che costeggia via Cà de Frati, al quale ora seguono i lavori di allargamento di oltre mezzo chilometro di sede stradale, a partire proprio dal primo marzo. I lavori di questo lotto del progetto dovrebbero durare circa quattro mesi in quel tratto di strada provinciale.