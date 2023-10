Nuova ciclopedonale: l’inaugurazione

Inaugura oggi il secondo e penultimo tratto dei circa tre chilometri e mezzo di pista ciclopedonale destinati a collegare il centro di Novellara, la zona artigianale e le frazioni di San Giovanni e Santa Maria della Fossa. Si sono conclusi i lavori (iniziati a gennaio per un importo di 350 mila euro) dei circa 900 metri che, affiancando la strada provinciale, portano dalla rotatoria con via Cento Passi all’inizio di San Giovanni. Inoltre, è stata riqualificata la pista tra San Giovanni e Santa Maria. Stamattina inaugurazione con un giro in bici, partendo alle 10,30 dalla rocca comunale, alle 11 i saluti istituzionali in piazza Parco Prati della Fiera a Santa Maria e alle 11,15 un rinfresco a cura del Bar 46. Una inaugurazione che viene annunciata come una vera festa. Il tratto di ciclopedonale appena completato si aggiunge al primo stralcio, inaugurato nel 2020, che dalla casa protetta in via della Costituzione porta fino a strada Cartoccio. Manca, dunque, solo il tratto centrale, da via Cartoccio a via Cento Passi. Un tragitto che comunque può già oggi essere compiuto in sicurezza, attraverso la zona artigianale, evitando la più trafficata strada provinciale.