Nuova ciclopedonale per il collegamento con Zurco

È in corso la costruzione della nuova pista ciclopedonale che collegherà il pedonale sulla ex Statale 63 al pedonale per Cadelbosco Sopra passando per il nuovo parco di Zurco. Si tratta di un investimento di 155 mila euro, di cui 110 mila euro da fondi comunali. Il nuovo parco e il nuovo pedonale costituiranno il collegamento alla frazione di Cadelbosco Sotto. A breve scadenza è prevista l’inaugurazione.

In partenza anche il completamento del pedonale della ex Statale 63 in via Molino Traghettino.