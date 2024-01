Nuova gestione al Camping 2000. Iniziative anche per chi non scia

Anno nuovo gestione nuova al Camping 2000 di Febbio con la società Planeta srl, nuove iniziative per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi da offrire ai turisti. La nuova gestione in convenzione con la società Planeta (contratto tre anni più tre), è iniziata il primo gennaio con l’acquisizione del camping e rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione della stazione turistica di Febbio-Rescadore. Si prevede di attrarre non solo gli amanti degli sport invernali, ma anche un pubblico più ampio, interessato alle bellezze naturali e alle opportunità ricreative offerte dalla zona dell’alto Appennino reggiano dominata dal monte Cusna (2.121 metri). Il coinvolgimento con le realtà locali è parte integrante della strategia dalla società Planeta. Le collaborazioni che intende mettere in atto fin da subito con imprese e servizi locali, potranno contribuire a creare un’offerta turistica completa e articolata, arricchendo così l’esperienza ai visitatori e sostenendo lo sviluppo economico dell’intera comunità dell’alto villaminozzese, considerato che da Febbio e da Civago partono le vie per raggiungere i noti rifugi del crinale dell’Appennino: il Battisti, San Leonardo e Segheria dell’Abetina Reale. In sintesi la nuova gestione della società Planeta, con la collaborazione di cittadini ed operatori locali, mira a trasformare Febbio e il Camping 2000 in un centro turistico polivalente, completo e attraente.

Il sindaco di Villa Minozzo nonché presidente dell’Unione Comuni montani, Elio Ivo Sassi: "Condividiamo questa partenza e auspichiamo che anche la nuova gestione abbia un approccio di continuità e miglioramento della gestione del camping di Rescadore 2000, perché Febbio è un bellissimo borgo che d’estate, con 400 presenze, diventa frazione del comune di Villa Minozzo".

Settimo Baisi