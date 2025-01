Nuova guida Al Castlein:. Alex al posto di Mario

Novità al vertice dell’associazione Al Castlein di Castelnovo Sotto, gruppo che ogni anno organizza lo storico carnevale in paese, con grandi carri e mascherate che coinvolgono centinaia di persone in costume, oltre a eventi culturali e storici.

Per "raggiunti limiti di età" c’è stato un cambio alla presidenza, con lo storico coordinatore, Mario Mattioli, che ha passato il testimone ad Alex Cavandoli, impegnato da tempo nel gruppo Castelsport e che ora guiderà l’associazione carnevalesca, che si impegna pure per la tradizione, la storia e la cultura del territorio.

"Ho iniziato a fare il presidente 40 anni fa – confida Mattioli – ed è arrivato il momento di lasciare spazio ai più giovani. Continuerò a dare una mano al carnevale, ma è giusto che ci sia un nuovo presidente".

Per quest’anno le sfilate sono previste nelle domeniche dal 16 febbraio al 9 marzo, con i vari carri su temi di attualità e fantasia. L’esordio ufficiale del nuovo presidente è stato nell’ultimo giorno dell’anno, partecipando alla fase cruciale del falò del vecchione, che rappresenta l’anno che se ne va, formalizzando pure le date delle sfilate allegoriche, che attirano pubblico da varie regioni d’Italia.

Ogni anno sono diverse le scuderie che si affrontano a colpi di colori, fantasia, danze e costumi per potersi aggiudicare l’ambito gonfalone come premio finale, al termine delle quattro sfilate in centro a Castelnovo Sotto, che rappresentano una storia che si rinnova con il coinvolgimento di volontari di ogni età, tra i quali non mancano affatto gli appassionati giovani della zona.

Antonio Lecci