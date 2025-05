Nuova incursione dei ladri. Rubati gli attrezzi aziendali

Ancora ladri in azione in zone industriali della Bassa. Ieri notte i malviventi hanno agito a Castelnovo Sotto, prendendo di mira diverse aziende. A farne le spese maggiori è stata la società Polis, azienda specializzata in costruzioni edili. I ladri si sono creati un varco nella rete di recinzione sul retro della sede per poi accedere al capannone aziendale, puntando al furgone in cui si trovavano gli attrezzi da lavoro, che sono stati portati via. Il bottino ammonta ad oltre cinquemila euro.

"Ma oltre al danno economico – spiegano dall’azienda – ci siamo ritrovati anche con l’evidente disagio dell’ammanco delle attrezzature che dovevano servire per lavorare". I ladri hanno agito anche nelle aziende limitrofe, sempre alla ricerca di materiale vario. In una di queste non è stato trovato nulla ritenuto di interesse per i ladri, mentre nell’altra ditta è scattato subito l’allarme, che ha messo in fuga gli intrusi. I vari episodi sono stati denunciati ai carabinieri. Già nei giorni scorsi simili furti erano avvenuti nella zona industriale di Rio Saliceto, ai danni di varie aziende.