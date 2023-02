Nuova linfa per i parchi La città diventa più green

Il Comune continua nella realizzazione del suo programma ‘Urbano naturale’: sono stati piantati ieri mattina due nuovi tigli in piazza Fontanesi, dopo che tra i giorni scorsi e l’estate ne erano stati rimossi altrettanti dalla salute irrecuperabile. Le nuove piante sono invece esemplari robusti e già adulti, secondo l’amministrazione comunale sapranno attecchire e ombreggiare il selciato già dalla prossima primavera. In questi giorni sono state inoltre messe a dimora sei piante adulte a completamento di un filare in via Che Guevara, dove è stato anche installato un impianto d’irrigazione per un’ampia aiuola stradale.

È in corso la piantumazione di 34 alberi adulti e di nuovi irrigatori anche presso il parco-bosco urbano Dario Fo, in via Pampari, tra Buco del Signore e Due Maestà. In quella stessa area sta avvenendo la progressiva sostituzione di diversi esemplari ammalati o morti. A San Maurizio in via Del Bue c’è il parco Gattalupa, dove il Comune sta intervenendo per realizzare due microforeste su 300 metri quadrati impiantando 24 piante adulte e un nuovo filare di frassini parallelo a quello di tigli già esistente. Vicino alle case, vuole aumentare le zone d’ombra e la massa vegetale in un luogo non distante dall’area tutelata Rodano-Gattalupa. È un punto ricco d’acqua e le nuove piante sapranno assorbire quella in eccesso, con l’impiego fra l’altro di salici bianchi e altri esemplari forestali e da frutto per favorire la biodiversità, oltre che aumentare i ripari dal calore. A fine gennaio interventi analoghi erano stati fatti nei parchi Davoli (Buco del Signore) e Fontanesi (Massenzatico) e in via Cecati.

L’assessora alle politiche per la sostenibilità Carlotta Bonvicini spiega gli obiettivi dell’amministrazione: "Vogliamo creare aree che compensino i cambiamenti climatici e contrastino le isole di calore estive, per migliorare la qualità degli spazi pubblici e le ombre nei parchi. La creazione di microforeste su aree diffuse di 150 metri quadrati ciascuna, con fino a 400 essenze per area, può migliorare il microclima urbano".

Tommaso Vezzani