Nuova mensa alla scuola media grazie a 411mila euro del Pnrr

Una nuova mensa per la scuola media "Alighieri", che aprirà importanti opportunità per i ragazzi e le famiglie bibbianesi anche in orario extrascolastico, quando le lezioni sono terminate. Dopo le risorse arrivate lo scorso anno per l’ampliamento della mensa della scuola elementare "Neria Secchi", grazie all’assegnazione di un nuovo contributo di fondi europei legati al Pnrr (Piano nazionale rinascita e resilienza), a Bibbiano sono stati assegnati altri 411mila euro. Il sindaco Andrea Carletti e la sua vice Paola Tognoni (assessora all’Istruzione) esprimono grande soddisfazione, per poi spiegare che "la costruzione della mensa prevede la realizzazione di un locale nell’area cortiliva della scuola. L’edificio sarà collegato a quello esistente mediante una passerella coperta, che permetterà agli studenti di raggiungere la mensa attraverso un percorso protetto". Ed aggiungono che la nuova area refezione "rappresenta il risultato di un percorso condiviso con la Dirigente dell’istituto comprensivo Elena Viale, ottenuto grazie all’apporto determinante, ancora una volta, del nostro ufficio tecnico comunale, che ringraziamo di cuore". La realizzazione della mensa, sottolineano dall’amministrazione, offrirà "nuove opportunità progettuali e formative sia in ambito scolastico che extrascolastico. Progetti che saranno oggetto di un confronto con docenti e genitori". Dal Pnrr alla provincia di Reggio sono arrivati 9 milioni per realizzare 17 nuove mense: in Val d’Enza sono quelle relative alla "Petrarca" di San Polo (905mila euro); alla "Collodi" di Sant’Ilario (550mila), alla "De Amicis" di Cavriago (320mila) e appunto alla "Secchi" di Bibbiano (418mila). Francesca Chilloni