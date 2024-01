Nuova mensa della Collodi: partiti i lavori

Posata la prima pietra della nuova mensa della primaria Collodi di Sant’Ilario. I lavori sono partiti nei giorni scorsi e sono stati organizzati per non avere alcun impatto sulla normale attività didattica della scuola. L’intervento, dal costo complessivo di 672.000 euro, è finanziato per 605.000 euro da fondi Pnrr e per i restanti 67.000 da risorse del Comune. Il nuovo fabbricato, autonomo, sorgerà nel lato nord del plesso scolastico, tra la palestra e il blocco aule est. I nuovi spazi sono stati progettati per accogliere tutti gli studenti in un unico locale, che facilmente si potrà suddividere anche in due ambienti separati. Saranno realizzati anche una nuova cucina per lo sporzionamento dei cibi, un magazzino e nuovi servizi per il personale addetto alla refezione, per un totale complessivo di 250 metri quadrati.

"A fronte delle maggiori richieste delle famiglie di un servizio scolastico a tempo pieno – le parole dell’assessore alla scuola, Viviana Tanzi –, la nuova mensa era un’esigenza molto sentita. Negli anni scorsi, per fornire un idoneo servizio di refezione, era stato predisposto dal Comune un prefabbricato temporaneo. I finanziamenti del Pnrr, che l’amministrazione comunale ha saputo immediatamente intercettare, sono stati l’occasione per trovare una soluzione definitiva". I lavori avranno una durata di circa sei mesi per quanto riguarda le strutture e durante la sospensione estiva dell’attività didattica saranno ultimate le lavorazioni. "Da settembre – ha concluso Tanzi – gli alunni della Collodi potranno usufruire dei nuovi spazi mensa. Gli attuali locali usati per la mensa verranno quindi liberati, fornendo ulteriori possibilità alla scuola: con un lavoro di riorganizzazione condiviso tra comune, istituto comprensivo, docenti e genitori, i locali verranno trasformati in laboratori o altri spazi a disposizione della didattica. La nuova mensa offre tantissimi effetti collaterali positivi a tutta la scuola".