Nuova mensa per le elementari

CAVRIAGO

di Francesca Chilloni

La giunta Bedogni ha dato il via libera alla costruzione di un nuovo fabbricato nel cortile tra la scuola primaria De Amicis e l’ex asilo dei Tigli, che verrà utilizzato come ampliamento del servizio di mensa scolastica.

L’intervento costerà 352.880 euro, di cui 320mila ottenuti grazie ai fondi europei Next Generation Eu e che rientra nel bando del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). La restante parte sarà coperta con fondi previsti dal bilancio dell’azienda speciale CavriagoServizi. Con la recente delibera, è stato demandato all’Azienda (strumento operativo dell’amministrazione comunale) di procedere con l’attuazione dell’intervento. Nel cortile sarà così finalmente costruita una nuova mensa a disposizione delle elementari, che permetterà di liberare completamente gli spazi degli ex Tigli attualmente occupati dalla mensa stessa, e metterli a disposizione della comunità scolastica cavriaghese.

Si pensa di dedicarli a laboratori e ad aule per introdurre una didattica innovativa, attenta alle esigenze di ognuno attraverso un lavoro a piccoli gruppi che richiede sempre di più ambienti dedicati ed adeguatamente allestiti. Dopo il completamento degli interventi di ristrutturazione delle limitrofe scuole medie Galilei, questo intervento è un nuovo tassello importante del percorso di rinnovamento di un polo scolastico nel centro del paese che comprende appunto la scuola primaria e la scuola secondaria Galilei.

L’ultimo intervento, ha spiegato nei mesi scorsi la sindaca Francesca Bedogni, riguarda la palestrina scolastica, ormai inadeguata per le esigenze dei ragazzi. Si prevede di demolirla e ricostruirla con una volumetria maggiore secondo un progetto che è già stato approvato ed è già cantierabile, appena saranno ottenuti finanziamenti adeguati. Il progetto della nuova mensa della De Amicis è relativo a una delle quattro mense che in Val d’Enza hanno ottenuto finanziamenti dal Pnrr (per complessivi 2 milioni 200mila euro). Le altre sono quella della scuola Petrarca di San Polo (905mila euro); la Collodi di Sant’Ilario (550mila euro) e la Neria Secchi di Bibbiano (418mila euro).