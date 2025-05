Nuova mensa scolastica, oggi la presentazione alle famiglie

La nuova mensa scolastica viene presentata alle famiglie e agli studenti delle elementari di Novellara: quella di San Giovanni e della don Milani, attiva in centro. Oggi alle 18,30 alla sala civica Augusto Daolio, nella rocca municipale di piazzale Marconi, il sindaco novellarese Simone Zarantonello insieme all’assessore ai servizi educativi, Eva Lucenti, parlano ai cittadini per illustrare le novità relative proprio al servizio di mensa scolastica.

Vengono presentati gli spazi e i locali che ospiteranno la nuova mensa scolastica a Novellara, realizzata con intervento di finanziamento con risorse del Pnrr. L’investimento previsto per la nuova mensa è di circa 2,5 milioni di euro, finanziati per 1.582.400 euro on fondi Pnrr, 158.240 euro da Foi e 759.360 euro da fondi tratti dal bilancio comunale.

Importanti novità sono attese anche sotto gli aspetti organizzativi del servizio di refezione scolastica, che sarà gestito a partire dal prossimo anno scolastico 2025-2026 dall’azienda speciale I Millefiori, per le scuole elementari don Milani e della frazione di San Giovanni.

Sempre in tema di scuole, a Novellara sono stati previsti dall’ente locale lavori per circa 400 mila euro per la materna Arcobaleno, da concludere in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico, mentre altri tre milioni di euro sono per l’adeguamento sismico ed energetico dell’edificio che ospita le scuole medie.