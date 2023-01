Nuova modifica alla viabilità per sistemare il centro storico

Domani e martedì viene modificata la viabilità per consentire l’intervento di allacciamento delle colonnine di ricarica per auto elettriche e la predisposizione del cantiere dell’ex biblioteca, in centro a Campagnola. Si tratta di lavori che rientrano nel progetto di ristrutturazione di piazza Roma, che dovrebbero concludersi entro fine primavera. Prevista la modifica temporanea della viabilità tra via Vettigano, piazza Roma e la rotatoria con viale Risorgimento, con restringimento della carreggiata. L’ex biblioteca comunale, inoltre, sarà interessata nei prossimi mesi da lavori per quasi un milione di euro, di cui 740 euro destinati da un bando regionale. L’edificio, una volta concluso l’intervento, ospiterà una ludoteca, uno o due uffici comunali per attività legate alle politiche culturali e giovanili, l’associazionismo e la promozione del territorio e, al primo piano, tre locali per le associazioni e il Centro Giovani. L’edificio subirà una profonda trasformazione architettonica ma anche funzionale. E la piazza? Dopo i lavori nel lato portici, ora il cantiere, avviato all’inizio dello scorso anno, si è spostato sul lato ovest. Un intervento radicale che ha visto il rifacimento dell’impianto fognario e dei sottoservizi fino alla posa della nuova pavimentazione, più aderente a quella di inizio secolo scorso.