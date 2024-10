Nuova pavimentazione al cimitero di Meletole

Ci sono voluti diversi mesi, ma ora la situazione al cimitero di Meletole, a Castelnovo Sotto, sembra decisamente più decorosa rispetto al recente passato, con diversi cittadini a sollecitare il Comune a realizzare i necessari interventi per far fronte a una situazione non proprio adeguata a quel luogo.

"Finalmente è stata rifatta la pavimentazione con un viale centrale di collegamento fra le varie parti del cimitero – spiega uno dei cittadini che in questi mesi ha costantemente monitorato la zona, segnalando a più riprese l’evolversi della situazione –. Crediamo che sia stato effettuato un buon lavoro. Ma restano comunque alcuni interventi da completare. Ad esempio, sono stati chiusi alcuni loculi con dei pezzi di polistirolo. Ci auguriamo che possano essere isolati in modo adeguato, con una chiusura in muratura. Inoltre, l’area del ripostiglio sul retro della struttura deve essere sistemata, in quanto necessita di manutenzione".

I cittadini di Meletole segnalano inoltre come siano stati recuperati e portati via i rifiuti in amianto che erano depositati, avvolti in cellophane, "ma restano ancora scarti ingombranti da togliere dal cimitero".

Di fronte alle proteste dei mesi scorsi, dal municipio avevano risposto che alcuni interventi di competenza comunale erano stati eseguiti o già programmati, segnalando però come alcuni depositi di rifiuti si troverebbero in aree esterne al cimitero, di proprietà privata, mentre per alcune tombe e loculi danneggiati, la manutenzione spetta ai titolari delle concessioni e non all’ente pubblico locale.

Antonio Lecci