Nuova pavimentazione della scuola per ragazzi con difficoltà motoria

A Rubiera è terminato l’intervento per realizzare la nuova pavimentazione dell’ingresso principale delle scuole medie. I lavori sono stati ultimati con una spesa, sostenuta dal Comune, di 14mila euro.

Un’operazione per garantire una maggiore sicurezza agli studenti e non solo. E’ stata anche compiuta la sgrossatura e pulizia della pavimentazione delle scale e dei tappeti.

"Ulteriori piccoli residui di aloni o macchie di cemento, stante la microporosità della stessa pavimentazione necessaria alla resistenza allo scivolamento secondo la normativa, si rimuoveranno nell’arco di qualche mese sotto l’azione degli agenti atmosferici", dicono dal Comune di Rubiera.

"Si restituisce pertanto all’istituto scolastico la completa funzionalità dell’ingresso posteriore della scuola Fermi, adeguato alla completa accessibilità di persone con mobilità ridotta", evidenziano sempre dal Comune.

L’obiettivo dell’amministrazione è di intervenire nella "tutela dei deboli e in particolare nell’impegno di risorse perché in tutte le strutture pubbliche, di proprietà del Comune, sia garantita l’accessibilità alle persone con fragilità iniziando ovviamente dalle scuole".

Esprime soddisfazione, per l’opera eseguita, il sindaco Emanuele Cavallaro: "Si tratta della scuola da cui tutti i rubieresi sono passati e da cui passano ancora oggi tutti i nostri ragazzi – spiega il primo cittadino –. Mettere in sicurezza e migliorare l’accessibilità di quel plesso era una oggettiva necessità, ben oltre il dato meramente estetico. Una maggiore sicurezza soprattutto per gli allievi con qualche difficoltà motoria".

