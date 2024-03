Nuova piazza Spallanzani: "Dal Comune scelte giuste"

"Approviamo le scelte dell’amministrazione comunale per il futuro di piazza Spallanzani: speriamo, con le novità proposte, di aiutare il commercio".

A sostenerlo è Giovanni Campani, presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia. Il Comune mercoledì aveva annunciato la proposta da aprile di mantenere la piazza carrabile con parcheggi a rotazione dal lunedì al venerdì e chiusa completamente al traffico veicolare dal venerdì sera, per tutto il sabato e tutta la domenica. "Martedì ho partecipato anch’io all’incontro promosso sul tema della piazza Spallanzani – evidenzia Campani –. Condividiamo le scelte del Comune assieme agli altri rappresentanti delle associazioni di categoria e ai promotori della raccolta firme per la pedonalizzazione. Esprimo quindi soddisfazione per la nuova soluzione che prevede da aprile, dal lunedì al venerdì, l’apertura al traffico e la chiusura dal venerdì sera al lunedì mattina. Il Comune ha ascoltato le associazioni di categoria". Il responsabile di Confersercenti sottolinea che la "maggioranza dei commercianti è contenta per i provvedimenti".

Proprio nei giorni scorsi, come riferito dal nostro giornale, non erano però mancate le polemiche e critiche dei commercianti scandianesi, preoccupati per l’area ancora pedonale dopo l’inaugurazione in dicembre della riqualificazione con la richiesta del ritorno dei parcheggi.

Il sindaco Matteo Nasciuti, prendendo atto che l’esigenza è "quella di una maggiore rotazione", aveva spiegato che hanno pensato di alzare il costo orario per posteggiare in piazza pur mantenendo una franchigia gratuita che permetta all’utenza di frequentare i negozi. Il sindaco aveva inoltre comunicato che termineranno i lavori in corso sulle aree limitrofe alla piazza e verranno così posizionate le borchie per la delimitazione dei posti auto.

"Con questo sistema dei parcheggi – osserva Giovanni Campani – ci sarà una rotazione e approvo pertanto le scelte del Comune per il pagamento: servirà per non lasciare sempre le auto ferme per tutta la giornata. Ovviamente in futuro sarà necessario ‘calibrare’ gli orari e trovare la formula corretta per i parcheggi. Auspichiamo, grazie a tutte le novità, di ‘movimentare’ la piazza sostenendo le attività commerciali". Campani ricorda che tra poco Scandiano "sarà animata dalla tradizionale fiera di San Giuseppe, evento atteso sempre da tante persone che aiuterà certamente il commercio locale".

Matteo Barca