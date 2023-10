Nuova pista per mountain-bike. Via ai lavori: investiti 25mila euro

Sono in corso alcuni cantieri a Rubiera. In questi giorni sono iniziati i lavori, annunciati nei mesi scorsi, per la realizzazione della pista di avviamento alla mountain bike per una spesa di 25mila euro da parte del Comune di Rubiera.

"La nuova pista di avviamento per la mountain bike si unisce al complesso degli interventi per il rinnovo e la rifunzionalizzazione della zona sportiva di via Moro – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. Il terreno utilizzato proviene dal cantiere del nuovo campo in erba sintetica: in queste ore lì si ultima l’impiantistica dei nuovi spogliatoi. Calcio, basket, pallavolo e ora la mountain bike troveranno lì impianti nuovi o rinnovati".

A Rubiera proseguono anche i lavori per il recupero della torre dell’orologio e degli ambienti collegati. Ora è necessario installare la gru per innalzare il cantiere fino alla sommità: oggi sarà infatti chiuso il transito in via Emilia Est (centro) dalle 7.30 alle 16.30 per il montaggio e sollevamento della gru. Il primo cittadino Cavallaro nei giorni scorsi ha annunciato pure il ripristino degli asfalti, a cura di Ireti, dopo i lavori sull’acquedotto. "Ireti – ricorda il sindaco Cavallaro – aveva ‘promesso’ che, dopo aver tagliato in lungo e in largo le strade del quartiere dei poeti per sostituire le condotte idriche ormai vecchiotte, avrebbe ripristinato poi le strade come nuove. Ora è il momento di tener fede all’impegno: si comincia da viale Prampolini, un’arteria particolarmente complicata in termini di traffico in alcuni momenti della giornata. Anche per questo non verrà chiusa, ma gestita con un senso unico. L’asfalto verrà fresato e rifatto su tutto il lato della carreggiata interessata e davanti alla scuola stessa dove approfitteremo per rifare gli attraversamenti pedonali in modo opportuno".

Fino alle 18 di domani è stata temporaneamente modificata la viabilità in alcune strade per consentire l’intervento.

Matteo Barca