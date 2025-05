Nuova raffica di blackout elettrici

Stanno diventando piuttosto frequenti i blackout elettrici, che colpiscono in particolare la zona tra Brescello e Lentigione-Sorbolo. Anche ieri mattina non sono mancati i problemi, subito segnalati dal sindaco Carlo Fiumicino alla sala operativa di Enel. Gli elettricisti si sono subito mobilitati per individuare e localizzare il guasto elettrico, poi risolto nella stessa mattinata.

Ai cittadini è stato consigliato di disattivare gli elettrodomestici per evitare – come già accaduto – dei danni dovuti in particolare a sbalzi di tensione che si possono verificare durante la manutenzione.

a. le.