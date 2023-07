Nuova rotatoria a Bosco sulla strada provinciale

Una nuova rotatoria sarà costruita a Bosco. Il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti (foto a destra), ha ufficialmente annunciato la realizzazione di una rotonda sulla strada provinciale 467 a Bosco. "Grazie a un accordo di programma, stipulato dal Comune di Scandiano insieme alla Provincia di Reggio e al Comune di Reggio, approvato nei giorni scorsi in giunta, possiamo finalmente annunciare un’opera che si configura come essenziale e molto attesa nel miglioramento dei livelli di sicurezza stradale nel nostro territorio", dice il primo cittadino scandianese Nasciuti.

L’operazione prevede dunque la costruzione di una rotatoria sulla strada provinciale 467, tra via del Bosco e via della Noce, all’altezza della frazione di Bosco verso Reggio. Sarà finanziata dalla Provincia e dal Comune di Scandiano. L’obiettivo dell’intervento, fondamentale per migliorare la viabilità, è anche quello di garantire una maggiore sicurezza ai tantissimi mezzi che transitano ogni giorno dall’arteria.

Una rotatoria che permetterà pertanto di "organizzare meglio il traffico a un’intersezione critica", rimarca sempre il sindaco Nasciuti sottolineando inoltre che inizia "oggi l’iter urbanistico curato dalla Provincia". Lo schema economico prevede un contributo di pari entità tra il Comune di Scandiano e la Provincia e si configura come un intervento prioritario.

Il sindaco Nasciuti ha intanto già ringraziato il presidente Giorgio Zanni e la Provincia di Reggio per la "sensibilità dimostrata a un tema tanto importante per la nostra viabilità". Si tratta certamente di una rotonda molto attesa da tempo degli abitanti della zona. Ora partirà l’iter urbanistico in capo alla Provincia in quanto l’opera sarà costruita su una strada provinciale.

Lo schema approvato dalla giunta comunale di Scandiano è un accordo di programma che impegna gli enti a realizzare la rotatoria. I tempi di esecuzione per il momento non sono stati definiti con esattezza. L’opera non sarà compiuta in tempi brevi: "Servirà tempo, ma oggi inizia un percorso di cui siamo orgogliosi per cui abbiamo lavorato molto – evidenzia con soddisfazione il sindaco Matteo Nasciuti –. Un percorso che, una volta terminato, ci permetterà di migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza stradale sul nostro territorio".

