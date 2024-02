Nuova rotatoria, ci siamo quasi

Settimana decisiva, la prossima, per il completamento dei lavori per costruire la rotatoria che a Castellarano metterà in sicurezza l’incrocio tra la sp 486R e via Radici Sud, cantiere avviato dalla Provincia che ha cofinanziato col Comune l’intervento da 350mila euro. Da lunedì 12 a venerdì 16, fatto salvo il persistere di condizioni meteo come in questi giorni, saranno realizzate le cordolature, sarà completata l’isola spartitraffico in direzione Sassuolo e Roteglia e sarà effettuata la bitumatura stradale. Da lunedì al 16 febbraio chiuse le corsie di immissione dalla sp 486R verso via Radici Sud in direzione centro per chi proviene sia da Roteglia sia da Sassuolo: come viabilità alternativasarà utilizzata via Colombo. Aperta la corsia di uscita da via Radici Sud verso la provinciale, ma solo in direzione di Roteglia.