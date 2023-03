Nuova sede della Municipale Tar conferma gli espropri

Salgono a dieci i ricorsi vinti dal Comune di Reggio, presentati al Tar, contro il progetto per realizzare il nuovo Comando della Polizia locale (nella foto il rendering) in zona stazione. Con sentenza dell’8 febbraio scorso - pubblicata ieri - la prima sezione del tribunale amministrativo di Parma ha giudicato “inammissibili” e “infondate” le ragioni presentate da Aldino Fornaciari, proprietario dell’area (su cui sorgerà l’edificio) che il Comune ha deciso di espropriare. Proprio i due decreti di esproprio emessi dall’amministrazione il 17 giugno e il 2 luglio 2021 erano stati impugnati dal ricorrente sostenendone la nullità, poichè a suo dire sul terreno di viale IV Novembre ci sarebbero ancora l’abitazione principale della sua famiglia e la fabbrica Enocianina di cui Fornaciari è titolare.

Sul primo punto, una precedente sentenza del 2020 aveva stabilito che “nessuna prova viene allegata a sostegno dell’affermato uso dell’immobile residenziale presente quale prima casa da parte della famiglia Fornaciari, smentito invece dagli esiti degli accertamenti effettuati dal Comune”, che aveva dimostrato il mancato ritiro della posta e l’assenza di letture dei contatori dell’acqua. Per l’attività della fabbrica (la cui sede legale è a Milano), l’Inps di Reggio ha certificato che l’Enocianina non ha dipendenti dall’ottobre 2010, mentre l’Inail ha confermato che la ditta, operante dal 1976, ha cessato l’attività a dicembre 2015. Il tribunale ha disposto la rifusione delle spese legali (3000 euro) in favore del Comune. La nuova sede della Polizia locale prevede un investimento di circa 7 milioni (5,5 del Comune e 1,5 della Regione) e dovrebbe essere pronta nei primi mesi del 2025.