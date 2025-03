Nuova sede: l’ipotesi ex Silk Faw

"Non ci sono stati per ora contatti né ufficiali né informali per l’area ex Silk Faw rispetto ad una nuova localizzazione di Inalca". Lo afferma il presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari, uno dei soci della Società Agricola Gavassa, proprietaria del terreno. Poi aggiunge: "Siamo un’immobiliare, vendiamo. Perciò se venisse qualcuno con l’adeguata capacità economica a chiederci l’area, siamo disponibilissimi a sederci al tavolo. Certo è che in questi anni ne ho sentite molte, d’ipotesi di occupazione, che poi non si sono concretizzate. Questa è una delle tante voci". Ha poi parole di solidarietà per i lavoratori e l’azienda. "L’area è a destinazione produttiva da anni e attualmente stiamo completando le opere di urbanizzazione che ci sono state richieste", che consistono tra l’altro in illuminazione e viabilità, marciapiedi e poco meno di 700 posti auto, su una superficie di 263mila metri quadrati, di cui 130mila edificabili. La rinuncia della Silk Faw ad insediarsi a Gavassa era stata ufficializzata l’11 marzo 2023 dal Comune di Reggio; questo aveva fatto anche cancellare l’ampliamento previsto per l’area industriale di Gavassa-Prato per circa 79mila metri quadrati rispetto alle previsioni del Piano urbanistico.

I sindacati hanno indicato anche l’ex complesso Aia di Masone (180mila mq), rispetto al quale però il Gruppo Pini (che controlla Ferrarini) ha nel giugno scorso firmato un preliminare di acquisto. Girano anche voci relative ad un’ampia area attualmente non in uso nella zona industriale Corte Tegge tra Cavriago e Reggio, dove sboccherà tra l’altro la nuova bretella della tangenziale.

f.c.