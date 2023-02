Nuova sede per i seggi elettorali

I seggi elettorali del centro storico di Luzzara cambiano definitivamente sede: si spostano dalla scuola elementare di viale Filippini alla sede del centro sociale Auser, sempre in viale Filippini. Nei giorni scorsi è infatti arrivata l’approvazione necessaria che il Comune aveva richiesto alla commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto. Nelle prossime settimane i cittadini riceveranno una lettera informativa col tagliando adesivo da applicare sulla tessera elettorale, che riporta il nuovo indirizzo della sede dei seggi, in particolare le sezioni 1, 2, 3 e 4 del centro storico. Questa soluzione consente lo svolgimento delle consultazioni elettorali senza che venga perso nessun giorno di scuola. Inoltre, i nuovi seggi si troveranno in spazi più comodamente accessibili e meglio serviti dal parcheggio.