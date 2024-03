Nuova segreteria regionale Filctem: "Più risorse per la contrattazione"

Nei giorni scorsi, nel corso della Assemblea Generale della Filctem - Cgil Emilia Romagna è stata eletta la nuova Segreteria della categoria.

I nuovi ingressi sono Monica Domenicali e Paolo Mancini mentre sono stati confermati Celestina Marino e Oscar Zanasi.

Ecco la dichiarazione del segretario generale Filctem Cgil ER Simone Cavalieri:

"L’allargamento della Segreteria Regionale è stato dettato dalla volontà di supportare l’attività della categoria a fronte delle iniziative in corso e quelle recentemente promosse, a partire dalla estensione e qualificazione della contrattazione di secondo livello (oggi l’Assemblea Generale ha deliberato gli orientamenti in materia), un maggiore supporto al rinnovo di numerosi CCNL in corso e in scadenza, le diverse crisi aziendali che insistono sul territorio regionale, (Enel, Hera, La Perla, ecc.) il corposo programma di formazione sindacale, illustrato anch’esso nella A.G. odierna".

Hanno presenziato l’ Assemblea Generale Massimo Bussandri, Segretario Generale Cgil Emilia Romagna e Elena Petrosino Segretaria Nazionale Filctem – Cgil.