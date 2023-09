Nuova soddisfazione per Ildo Cigarini

C’è anche un reggiano tra i premiati al teatro Ballarin di Lendinara (Rovigo), al premio letterario Gian Antonio Cibotto, presentato e curato dalla scrittrice Angioletta Masiero. Il primo premio per la "poesia edita" è stato assegnato all’opera "Varchi temporali" di Ildo Cigarini. "L’autore – come spiega la motivazione – propone un vero e proprio poema: il poema delle ore e dei giorni, una splendida opera in cui la memoria ricopre un ruolo da protagonista. Come evidenzia lo stesso autore, poeta raffinato e pluripremiato, in Varchi Temporali la storia ci prende per mano, i ricordi ritornano tra un’ora e l’altra, e fra un giorno e l’altro. La storia personale dell’autore si intreccia ai drammi della Seconda guerra mondiale, alla persecuzione degli ebrei, ai luoghi e memorie del passato. Un passato che riemerge dia versi del poeta con forza vibrante. I ricordi ci prendono per mano e dolcemente si raccontano per non sparire".