Nuova stagione all’Herberia. Ecco il ricco programma

Sarà una stagione speciale, ideata e promossa da Corte Ospitale, quella che prende il via al Teatro Herberia di Rubiera. Il 2026 segnerà infatti il centenario del teatro. Tra i protagonisti della nuova stagione: Paolo Rossi, Danio Manfredini, Giuliana Musso, Oscar De Summa, Silvia Gribaudi, Davide Enia e molte altre voci della scena contemporanea. "Abbiamo scelto un albero a raffigurare questa stagione con cui festeggiamo questo storico compleanno – dice Giulia Guerra, direttrice di Corte Ospitale. - Un albero con le sue solide radici nel nostro passato e le foglie che rappresentano il nostro sguardo sul futuro, un futuro che vogliamo immaginare migliore del presente che viviamo. E la cui costruzione passa necessariamente dal teatro, che è un luogo politico, dove lo stare insieme in presenza rende i pensieri meno spaventosi, ci aiuta a far crescere in noi un pensiero critico e consapevole ".

Le radici dell’albero scelto come visual della stagione rimandano allo stemma ideato da Umberto Tirelli, uno dei fondatori del Teatro Herberia, da lui disegnato negli anni venti del Novecento come intestazione e stemma del teatro stesso. La stagione parte il 25 ottobre prossimo con "La futura classe dirigente", un progetto di Caterina Marino, nuova produzione La Corte Ospitale insieme a 369gradi e Cranpi. L’8 novembre arriva "La notte dei bambini", con Gaia Nanni e la regia di Giuliana Musso. Il 20 novembre torna sul palco dell’Herberia Paolo Rossi con "Stand Up Classic", spettacolo che reinventa i classici della letteratura in modo inedito e sorprendente. Il 3 dicembre è il turno di "Divine", di e con Danio Manfredini, artista che per anni ha abitato La Corte Ospitale. Con l’anno nuovo, la stagione riprende il 22 gennaio con "Abracadabra" di Babilonia Teatri. Il 10 febbraio è la volta di Gioia Salvatori con "Avere una brutta natura", accompagnata dal vivo da tre musicisti, con la messa in scena di Fabiana Iacozzilli (produzione La Corte Ospitale con Cranpi). Segue, il 17 febbraio, "Come nei giorni migliori": testo di Diego Pleuteri e regia Leonardo Lidi. Il 27 febbraio Oscar De Summa porta in scena "Amleto a pranzo e a cena", nuovo riallestimento prodotto da La Corte Ospitale. Una rivisitazione del classico shakespeariano che mostra come quel testo possa ancora parlarci e dar voce al presente. Il 9 marzo Davide Enia presenta "Mio padre non ha mai avuto un cane", un reading con musica dal vivo che riporta nella Palermo degli anni ’80 e ’90, segnata da infanzie spezzate, silenzi di sopravvivenza e stragi di mafia. La stagione si chiude il 24 marzo con "Suspended Chorus" di e con Silvia Gribaudi. Info: www.corteospitale.org

Stella Bonfrisco