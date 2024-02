"Nuova struttura sportiva, serve chiarezza"

"Palazzetto o palestra scolastica che sia, noi come tutti i nostri tesserati ci auguriamo che il nuovo impianto sportivo torni a essere un luogo di aggregazione in grado di ospitare allenamenti, gare e manifestazioni di carattere provinciale, regionale e se necessario nazionale". Queste le parole del presidente della società sportiva L’Arena, Ramy Ghanm, che interviene per dire la sua sulla polemica delle nuove palestre-palazzetto. "I nuovi impianti sportivi – afferma in una nota Ghanm a nome di tutti i tesserati – devono rispondere a strette e rigide norme dettate dal Coni in materia di sicurezza, aspetti igienico-sanitari, normative tecniche sull’impiantistica e come ha assicurato l’amministrazione l’impianto futuro risponde a tutte queste necessità. Rimane importante chiarire se l’impianto sportivo sia catalogato come agonistico o come impianto sportivo di esercizio, ma in entrambi i casi, come assicurato dall’attuale amministrazione, l’impianto è progettato per ospitare attività federali agonistiche. In tal caso l’impianto dovrà rispondere alle normative e regolamenti tecnici delle Federazioni Nazionali e discipline associate e quindi ricevere un’omologazione definitiva da parte delle Fsn a impianto ultimato e non in fase di realizzazione. Le federazioni hanno espresso un parere positivo verso una omologazione definitiva o una omologazione momentanea fino al raggiungimento degli standard richiesti a un impianto sportivo agonistico? Questo rimane un punto cruciale – si chiede ancora il presidente de L’Arena – per l’organizzazione delle attività future della nostra Polisportiva". Il presidente della società sottolinea che "qualora i tempi di realizzazione si dilungassero ci auguriamo di mantenere un confronto con l’amministrazione su eventuali soluzioni comuni che possano dare continuità all’attività sportiva che ha già subito parecchi disagi in questi ultimi anni – incalza Ghanm –. La nostra realtà ha messo in campo ogni tipo di risorsa e soluzione per garantire le attività sportive e lo dimostra la nostra forte espansione in termine di tesserati, grazie anche a gli investimenti fatti nelle sale che in passato erano di tipo comunale e che con i vari interventi non troveranno una collocazione, come la sala danza, sala ginnastica artistica, la sala delle arti marziali e la sala di ginnastica funzionale. Continueremo ad avere piena fiducia nell’operato di questa amministrazione, ma servono maggiore trasparenza e chiarezza con le associazioni sportive e con gli utilizzatori finali dell’impianto". Nella stessa nota, Ghanm vuole smentire le voci che lo vedrebbero impegnato alle prossime elezioni con qualsiasi lista. "Attualmente la politica non è una mia priorità e la mia preoccupazione rimane quella di garantire ai tesserati della Polisportiva L’Arena spazi idonei dove poter praticare l’attività sportiva".

Nina Reverberi