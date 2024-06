Nuova tappa del Marabù Celebration. Quanta musica a ’Riomania’. Tributo a Zucchero a Correggio

C’è una nuova tappa del Marabù Celebration, stasera al campo sportivo di via Zappellazzo a Poviglio, nell’ambito della festa Bierfest e del Memorial Domenico Donelli, compianto ex assessore e promotore di eventi e manifestazioni. Tra gli ospiti anche il vocalist Max, ad animare la serata dance. A Campegine oggi e domani prosegue la fiera dei santi Pietro e Paolo con gastronomia, giochi, raduno di auto e moto americane, i concerti di Cagne Pelose e Hot Road.

Al parco del Liofante a Casalgrande la festa di Ema Ambulanze, con musica, animazioni, stasera concerto della Negramaro Tribute Band. A Cogruzzo di Castelnovo Sotto festa dell’aratura tra buon cibo, lambrusco, musica dal vivo, teatro dialettale e giochi per i più piccoli: stasera eventi per bambini, bolle di sapone, il concerto di "Piudek sè" e degli "Eest stage". A Rio Saliceto la festa Riomania: stasera il live di Mora & Bronsku e il dj set di Buccia. A Correggio la festa del Pd con il concerto di Roktura-Volstead, un tributo a Zucchero con Spirito Divino, eventi in libreria e gastronomia. Da segnalare domani la visita in bicicletta al campo di lavanda del podere Rasghèta, a Gualtieri, con ritrovo alle 9,30 in piazza Bentivoglio.

a.le.