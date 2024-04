"Nuova tecnica per trattare i fibromi uterini"

All’ospedale di Guastalla sbarca una nuova tecnica per trattare i miomi uterini. Accade alla Ginecologia della struttura sanitaria della Bassa, diretta dal dottor Matteo Crotti. È una tecnica mini invasiva, già utilizzata per lesioni del fegato e del rene, che in questo caso si adatta al trattamento dei fibromi uterini, la principale patologia ginecologica benigna. I fibromi uterini colpiscono oltre il 50% delle donne dopo i 40 anni. Il procedimento consiste nell’inserire all’interno del fibroma, per via trans vaginale ecoguidata, un ago che sulla punta genera temperature elevate grazie all’effetto di radiofrequenza. Per fortuna la maggior parte di queste lesioni benigne sono asintomatiche e una volta in menopausa tendono a regredire o quanto meno a cessare di crescere. Una parte non irrilevante però delle pazienti affette da miomi uterini può presentare sintomi come alterazione del ciclo mestruale, emorragie, dolori pelvici, sensazione di pesantezza o fastidi a livello vescicale.

A oggi la miolisi in radiofrequenza eco guidata viene effettuata in pochissimi centri in Italia. Guastalla risulta essere l’unico ospedale del Nord Italia, insieme all’ospedale Evangelico internazionale di Genova, in grado di offrire tale metodica alle pazienti con miomi uterini sintomatici.

"I vantaggi evidenti rispetto alle procedure chirurgiche tradizionale sono importanti – spiega il dottor Crotti –. Anzitutto assenza del dolore post operatorio, drastica riduzione delle possibili complicanze da miomectomia per via laparoscopica o addominale e riduzione dei tempi di degenza da alcuni giorni a poche ore. La paziente può inoltre riprendere immediatamente e senza problemi di alcun tipo le proprie attività lavorative o personali già il giorno dopo l’intervento".

Antonio Lecci