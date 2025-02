Nuova tovaglia reggiana in Vaticano: "La nostra opera d’arte per il Papa"

"Che cos’è la bellezza, davvero ? La bellezza è un concentrato di Senso". Questa frase di monsignor Tiziano Ghirelli, canonico in Vaticano, solamente un estratto della presentazione delle attività 2025 di Reggio Ricama, si riferisce all’altare fisso della Confessione, posto sotto i trenta metri del magnifico Ciborio bronzeo del Bernini in San Pietro. In particolare, alla grande lastra di marmo pario sulla quale verrà poggiata e fatta scendere ai lati la nuova tovaglia ricamata dalle socie del circolo culturale, la tovaglia della Promessa. La quarta tovaglia che le socie si accingono a ricamare per la Basilica di San Pietro, dopo la complessa fase dei disegni preparatori, "sarà la fotografia della Chiesa nel 2000 – spiega Sandra Cosmi, presidente di Reggio Ricama –, la prepareremo su un piano come si faceva anticamente e iconograficamente raffigurerà tante stelle quante sono le diocesi nel mondo, ovvero 3992".

Le parole di monsignor Ghirelli sottolineano dunque la complessità, associata alla meraviglia, di una scultura e di un’opera eccezionale, che vestirà l’altare della Confessione durante il Giubileo. Il nuovo manufatto arriva dopo la Tovaglia del Perdono, un ricamo tra cielo e storia, un prezioso tessuto in lino realizzato per la Basilica di San Pietro con l’ars canusina tipica di Reggio e di cui le socie dell’associazione sono ambasciatrici a livello regionale, nazionale e internazionale. "Abbiamo ricevuto l’attenzione della stampa tedesca", ricorda Cosmi nella sede di Unindustria. In quell’occasione venne presentato in Vaticano un libro e il cardinale Marcello Semeraro parlò di diverse immagini che legano Maria con l’arte del ricamo. L’esposizione della Tovaglia della Promessa è attesa a San Pietro in Vaticano per ottobre-novembre. "I 35 anni di Reggio Ricama sono merito della presidente e di un gruppo che portano avanti valori e tradizioni che ci stanno a cuore – apre Vanes Fontana, direttore Unindustria Reggio – Tanta ammirazione a monsignor Ghirelli che dedica al territorio un’attenzione encomiabile. E’ dalla fervida mente di Cosmi e Ghirelli che sono nate le tovaglie, opere d’arte per il Vaticano".

La Basilica, nota il Canonico, proprio nel periodo giubilare in cui viene attraversata da decine di migliaia di persone al giorno, è considerata museo, luogo di aggregazione, oltre a essere chiesa, perciò la Tovaglia del Papa viene vista, apprezzata. L’appuntamento è valso anche per la sottoscrizione degli accordi formali di collaborazione con strutture socio-assistenziali e ospedaliere di Reggio e provincia, per cui hanno firmato Raffaella Contì di ASP Reggio Emilia - Omozzoli Parisetti, Carmen Fazzino di Villa Ilva di Cavriago e Simonetta Cavalieri di AIM – Alzheimer, in vista dei corsi di formazione da parte delle socie di Reggio Ricama a favore di persone con fragilità, nelle strutture accoglienti, fra marzo e maggio. "Siamo la prima scuola italiana e la più numerosa – aggiunge Cosmi –. Vorremmo senz’altro coinvolgere la città e allestire una mostra a Roma di tutte le arti del ricamo. Intanto, la tovaglia non si deve fermare ! Cerchiamo la sede adeguata per esporla a Reggio".